Условия доставки по МОСКВЕ
Доставка до МКАД – БЕСПЛАТНО
Доставка внутри ТТК солгасовывается заранее и оговаривается с менеджером дополнительно.
Доставка по области за пределами МКАД (до 50км) – 30 руб/км, (свыше 50 км) - 40 руб/км,
Доставка дополнительных отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.), изделий стоимостью менее 3000 рублей
по Москве до МКАД составляет 800 рублей.
Доставка товаров за пределы МКАД свыше 70 км осуществляется по предоплате в размере 50%.
Дни доставки: вторник, четверг, воскресенье
Время доставки: планируется с учетом маршрута машины и вашего предпочтения.
Накануне вечером с 18:00 до 21:00 экспедитор свяжется с вами и сообщит промежуток 2-3 часа,
когда у вас будет доставка.
Условия доставки по ВЛАДИМИРУ
Доставка по г. Владимиру - БЕСПЛАТНО
за пределами Владимира (свыше 50 км) - 40 руб/км
за пределами Владимира (до 50 км) - 30 руб/км
Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз.
Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей
составляет 350 рублей.
Условия доставки по ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМУ
Доставка по г. Юрьев-Польский - БЕСПЛАТНО
за пределами Юрьев-Польского (свыше 50 км) - 40 руб/км
за пределами Юрьев-Польского (до 50 км) - 30 руб/км
Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз
Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей
составляет 350 рублей.
Условия доставки в ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Доставка в другие регионы осуществляется посредством Транспортной компании, выбранной Клиентом,
представительство которой имеется в г. Москва, г. Владимир.
Подъем на лифте
-стенки (гостиные) до 3м - 600руб
-стенки (гостиные) более 3м - 900руб
-шкафы, прихожие, детские до 1,5м - 600руб
-шкафы, прихожие, детские от 1,5м до 2м - 700руб
-шкафы, прихожие, детские более 2,05м - 1200руб
-кровать - 600руб
-матрасы до 1,20м - 400руб
-матрасы более 1,20м - 600руб
-спальня - 1000руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в разобранном виде - 600руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в собранном виде - 800руб
Подъем без лифта (за 1этаж)
-стенки (гостиные) до 3м - 300руб
-стенки (гостиные) более 3м - 500руб
-шкафы, прихожие, детские до 1,5м - 300руб
-шкафы, прихожие, детские от 1,5м до 2м - 400руб
-шкафы, прихожие, детские более 2,05м - 600руб
-кровать - 300руб
-матрасы до 1,20м - 200руб
-матрасы более 1,20м - 300руб
-спальня - 500руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в разобранном виде - 200руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в собранном виде - 350руб
Выезд на замер и сборка изделия
Стоимость сборки мебели составляет 10 % (но не менее 1000 руб) от стоимости изделия.
Сборка встроенной мебели 15-20% от стоимости изделия.
Сборка в ограниченных условиях (на балконах, в нише, на уголках, стоя при нарушении технологии) - 13%
от стоимости изделия.
Специалиста для сборки или замера можно заказать по телефону ☎ 8 (495) 646-07-03 или ☎ +7 (920) 920-92-26.
Специалист выезжает на адрес к Клиенту.
Стоимость замера 500 рублей, кухни 1000 рублей. Межгород оплачивается отдельно.