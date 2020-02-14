Условия доставки по МОСКВЕ Доставка до МКАД – БЕСПЛАТНО

Доставка внутри ТТК солгасовывается заранее и оговаривается с менеджером дополнительно.

Доставка по области за пределами МКАД (до 50км) – 30 руб/км, (свыше 50 км) - 40 руб/км,



Доставка дополнительных отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.), изделий стоимостью менее 3000 рублей

по Москве до МКАД составляет 800 рублей.

Доставка товаров за пределы МКАД свыше 70 км осуществляется по предоплате в размере 50%.

Дни доставки: вторник, четверг, воскресенье

Время доставки: планируется с учетом маршрута машины и вашего предпочтения.

Накануне вечером с 18:00 до 21:00 экспедитор свяжется с вами и сообщит промежуток 2-3 часа, когда у вас будет доставка.

Условия доставки по ВЛАДИМИРУ Доставка по г. Владимиру - БЕСПЛАТНО

за пределами Владимира (свыше 50 км) - 40 руб/км

за пределами Владимира (до 50 км) - 30 руб/км

Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз.

Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей составляет 350 рублей.

Условия доставки по ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМУ Доставка по г. Юрьев-Польский - БЕСПЛАТНО

за пределами Юрьев-Польского (свыше 50 км) - 40 руб/км

за пределами Юрьев-Польского (до 50 км) - 30 руб/км

Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз

Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей составляет 350 рублей.

Условия доставки в ДРУГИЕ РЕГИОНЫ Доставка в другие регионы осуществляется посредством Транспортной компании, выбранной Клиентом, представительство которой имеется в г. Москва, г. Владимир.

