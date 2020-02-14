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Шкаф-купе Альянс 2-х дверный

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Любые размеры
Любые размеры
Гарантия 18 месяцев
Гарантия 18 месяцев
12 870 руб.
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"Шкаф-купе Альянс 3-х дверный" добавлен в корзину


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Выберите дополнительные опции:
Наполнение 3-х дверных шкафов
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Дополнительное наполнение шкафов
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Цвета ЛДСП Фасады
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Цвета ЛДСП Корпус
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Шкаф-купе Альянс 3-х дверный - оригинальный дизайн и невысокая стоимость, функциональный и современный. Создаст уютную атмосферу в гостиной или прихожей, в детской или спальне.


Наша фабрика предлагает самые интересные цены в Москве и по всей России.
Способы оплаты:
Оплата наличными при получении
Оплата наличными при получении
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Оплата картой при получении
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Габаритные размеры в собранном виде (Ш х В х Г):
1200 x 2100 x 400
Внутреннее наполнение:
Платье/белье
Механизм открывания дверей:
Купе система Альянс
Количество дверей:
3
Материал корпуса:
ЛДСП / ДВП
Материал фасадов:
ЛДСП / Зеркало
Дополнительная информация:
В стоимость входит одно зеркало на дверь.
Форма доставки:
В разобраном виде
Габаритный размер и внутреннее наполнение шкафа-купе - по желанию заказчика.

Условия доставки по МОСКВЕ

Доставка до МКАД – БЕСПЛАТНО
Доставка внутри ТТК солгасовывается заранее и оговаривается с менеджером дополнительно.
Доставка по области за пределами МКАД (до 50км) – 30 руб/км, (свыше 50 км) - 40 руб/км,

Доставка дополнительных отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.), изделий стоимостью менее 3000 рублей
по Москве до МКАД составляет 800 рублей.
Доставка товаров за пределы МКАД свыше 70 км осуществляется по предоплате в размере 50%.
Дни доставки: вторник, четверг, воскресенье
Время доставки: планируется с учетом маршрута машины и вашего предпочтения.
Накануне вечером с 18:00 до 21:00 экспедитор свяжется с вами и сообщит промежуток 2-3 часа, когда у вас будет доставка.

Условия доставки по ВЛАДИМИРУ

Доставка по г. Владимиру - БЕСПЛАТНО
за пределами Владимира (свыше 50 км) - 40 руб/км
за пределами Владимира (до 50 км) - 30 руб/км
Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз.
Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей составляет 350 рублей.

Условия доставки по ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМУ

Доставка по г. Юрьев-Польский - БЕСПЛАТНО
за пределами Юрьев-Польского (свыше 50 км) - 40 руб/км
за пределами Юрьев-Польского (до 50 км) - 30 руб/км
Дни доставки: по согласованию с клиентами. Возможен самовывоз
Доставка отдельных элементов (комплектующих, фурнитуры и т.п.) и изделий стоимостью менее 3000рублей составляет 350 рублей.

Условия доставки в ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Доставка в другие регионы осуществляется посредством Транспортной компании, выбранной Клиентом, представительство которой имеется в г. Москва, г. Владимир.

Подъем на лифте

-стенки (гостиные) до 3м - 600руб
-стенки (гостиные) более 3м - 900руб
-шкафы, прихожие, детские до 1,5м - 600руб
-шкафы, прихожие, детские от 1,5м до 2м - 700руб
-шкафы, прихожие, детские более 2,05м - 1200руб
-кровать - 600руб
-матрасы до 1,20м - 400руб
-матрасы более 1,20м - 600руб
-спальня - 1000руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в разобранном виде - 600руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в собранном виде - 800руб

Подъем без лифта (за 1этаж)

-стенки (гостиные) до 3м - 300руб
-стенки (гостиные) более 3м - 500руб
-шкафы, прихожие, детские до 1,5м - 300руб
-шкафы, прихожие, детские от 1,5м до 2м - 400руб
-шкафы, прихожие, детские более 2,05м - 600руб
-кровать - 300руб
-матрасы до 1,20м - 200руб
-матрасы более 1,20м - 300руб
-спальня - 500руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в разобранном виде - 200руб
-комоды, тумбы, столы, стеллажи в собранном виде - 350руб

Выезд на замер и сборка изделия

Стоимость сборки мебели составляет 10 % (но не менее 1000 руб) от стоимости изделия.
Сборка встроенной мебели 15-20% от стоимости изделия.
Сборка в ограниченных условиях (на балконах, в нише, на уголках, стоя при нарушении технологии) - 13% от стоимости изделия.

Специалиста для сборки или замера можно заказать по телефону ☎ 8 (495) 646-07-03 или ☎ +7 (920) 920-92-26.
Вызвать специалиста
Специалист выезжает на адрес к Клиенту.
Стоимость замера 500 рублей, кухни 1000 рублей. Межгород оплачивается отдельно.

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К этому товару пока еще нет отзывов.

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Наполнение 3-х дверных шкафов
Наполнение 1: Стандартное
Наполнение 1: Стандартное - Платье/Белье
П: полка + штанга
Б: 4 полки
Наполнение 1: Стандартное
выбрать
Наполнение 2: Платье/Белье/Платье
Наполнение 2: Платье/Белье/Платье
П: полка + штанга
Б: 4 полки
П: полка + штанга
+ 700
Наполнение 2: Платье/Белье/Платье
выбрать
Наполнение 3: Белье/Платье/Белье
Наполнение 3: Белье/Платье/Белье Б: 4 полки П: полка + штанга Б: 4 полки
+ 950
Наполнение 3: Белье/Платье/Белье
выбрать
Наполнение 4: Белье/Белье/Белье
Наполнение 4: Белье/Белье/Белье
Б: 4 полки
Б: 4 полки
Б: 4 полки
+ 1400
Наполнение 4: Белье/Белье/Белье
выбрать
Наполнение 5: Белье+ящ/Платье/Белье+ящ
Наполнение 5: Белье+ящ/Платье/Белье+ящ
Б: 4 полки + ящик
П: полка + штанга
Б: 4 полки + ящик
+ 1550
Наполнение 5: Белье+ящ/Платье/Белье+ящ
выбрать
Дополнительное наполнение шкафов
Ящик с роликовыми направляющими
-
шт
+
+ 300
Ящик с роликовыми направляющими
выбрать
Ящик с шариковыми направляющими 100% выдвижения
-
шт
+
+ 700
Ящик с шариковыми направляющими 100% выдвижения
выбрать
Ящик с шариковыми направляющими 100% выдвижения с доводчиком
-
шт
+
+ 1300
Ящик с шариковыми направляющими 100% выдвижения с доводчиком
выбрать
Ящик push-to-open с направляющими скрытого монтажа 100% выдвижения
-
шт
+
+ 1600
Ящик push-to-open с направляющими скрытого монтажа 100% выдвижения
выбрать
Ящик soft closing с направляющими скрытого монтажа 100% выдвижения
-
шт
+
+ 1600
Ящик soft closing с направляющими скрытого монтажа 100% выдвижения
выбрать
Полка
-
шт
+
+ 150
Полка
выбрать
Корзина выдвижная на роликовых направляющих
-
шт
+
+ 1500
Корзина выдвижная на роликовых направляющих
выбрать
Корзина выдвижная на шариковых направляющих
-
шт
+
+ 2000
Корзина выдвижная на шариковых направляющих
выбрать
Штанга выдвижная
-
шт
+
+ 200
Штанга выдвижная
выбрать
Штанга металлическая
-
шт
+
+ 200
Штанга металлическая
выбрать
Комплект проводов для подсветки
-
шт
+
+ 350
Комплект проводов для подсветки
выбрать
Подсветка 2-х ламповая с трансформатором
-
шт
+
+ 650
Подсветка 2-х ламповая с трансформатором
выбрать
Подсветка 3-х ламповая с трансформатором
-
шт
+
+ 750
Подсветка 3-х ламповая с трансформатором
выбрать
Щетки на 1дверь
-
шт
+
+ 200
Щетки на 1дверь
выбрать
Вертикаль
-
шт
+
+ 500
Вертикаль
выбрать
Угловой элемент отдельный
-
шт
+
+ 3400
Угловой элемент отдельный
выбрать
Угловой элемент слитный
-
шт
+
+ 1750
Угловой элемент слитный
выбрать
Перфорация в одном отсеке
-
шт
+
+ 300
Перфорация в одном отсеке
выбрать
Скос под плинтус
-
шт
+
+ 300
Скос под плинтус
выбрать
Петли с доводчиком
-
шт
+
+ 150
Петли с доводчиком
выбрать
Полка сетчатая
-
шт
+
+ 2000
Полка сетчатая
выбрать
Цвета ЛДСП Фасады
Фасад Акация лорка 9944SU
+ 10%
Фасад Акация лорка 9944SU
выбрать
Фасад Акация лэйклэнд светлая Эггер H1277 ST9
+ 25%
Фасад Акация лэйклэнд светлая Эггер H1277 ST9
выбрать
Фасад Алебастр белый Эггер U104st9
+ 10%
Фасад Алебастр белый Эггер U104st9
выбрать
Фасад Алюминий 0881PE
+ 10%
Фасад Алюминий 0881PE
выбрать
Фасад Алюминий Эггер F509 ST2
+ 25%
Фасад Алюминий Эггер F509 ST2
выбрать
Фасад Антрацит 0164РЕ
Фасад Антрацит 0164РЕ
выбрать
Фасад Баменда серо-бежевый Эггер H1145st12
+ 25%
Фасад Баменда серо-бежевый Эггер H1145st12
выбрать
Фасад Беж Камео U2264 PE Увадрев
+ 30%
Фасад Беж Камео U2264 PE Увадрев
выбрать
Фасад Бежевый 522PE
Фасад Бежевый 522PE
выбрать
Фасад Бежевый песок Эггер U156 ST9
+ 10%
Фасад Бежевый песок Эггер U156 ST9
выбрать
Фасад Белая лиственница U2149 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Белая лиственница U2149 PR Увадрев
выбрать
Фасад Белый U1655 PE/SM Увадрев
Фасад Белый U1655 PE/SM Увадрев
выбрать
Фасад Белый Альпийский (мягкий блеск) Эггер W1100st30
+ 40%
Фасад Белый Альпийский (мягкий блеск) Эггер W1100st30
выбрать
Фасад Белый Альпийский Эггер W1100st9
+ 10%
Фасад Белый Альпийский Эггер W1100st9
выбрать
Фасад Белый платиновый Эггер W980SM-st2
+ 10%
Фасад Белый платиновый Эггер W980SM-st2
выбрать
Фасад Белый премиум Эггер W1000st22
+ 10%
Фасад Белый премиум Эггер W1000st22
выбрать
Фасад Белый премиум Эггер W1000st9
+ 10%
Фасад Белый премиум Эггер W1000st9
выбрать
Фасад Белый снег 8685 SN/BS
+ 10%
Фасад Белый снег 8685 SN/BS
выбрать
Фасад Белый Экспо U1605 PE Увадрев
+ 30%
Фасад Белый Экспо U1605 PE Увадрев
выбрать
Фасад Бензин 0244 SU
+ 10%
Фасад Бензин 0244 SU
выбрать
Фасад Береза снежная 1715BS
Фасад Береза снежная 1715BS
выбрать
Фасад Береза Майнау Эггер Н1733ст9
+ 10%
Фасад Береза Майнау Эггер Н1733ст9
выбрать
Фасад Бетон Чикаго светло-серый Эггер F186 ст9
+ 25%
Фасад Бетон Чикаго светло-серый Эггер F186 ст9
выбрать
Фасад Бетон Чикаго тёмно-серый Эггер F187st9
+ 25%
Фасад Бетон Чикаго тёмно-серый Эггер F187st9
выбрать
Фасад Бирюза U1603 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Бирюза U1603 PE Увадрев
выбрать
Фасад Блеквуд сатиновый К022SN
+ 10%
Фасад Блеквуд сатиновый К022SN
выбрать
Фасад Боб Пайн U1127 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Боб Пайн U1127 TS УваДрев
выбрать
Фасад Бодега U3178 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Бодега U3178 TS УваДрев
выбрать
Фасад Бодега белый U3180 TS Увадрев
+ 30%
Фасад Бодега белый U3180 TS Увадрев
выбрать
Фасад Бодега темный U3179 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Бодега темный U3179 TS УваДрев
выбрать
Фасад Борнео Трюфель Эггер H3047st10
+ 25%
Фасад Борнео Трюфель Эггер H3047st10
выбрать
Фасад Бук Артизан перламутровый K012 SU
+ 10%
Фасад Бук Артизан перламутровый K012 SU
выбрать
Фасад Бук Артизан трюфельный K014 SU
+ 10%
Фасад Бук Артизан трюфельный K014 SU
выбрать
Фасад Бук бавария 381PR
Фасад Бук бавария 381PR
выбрать
Фасад Бук Бавария Светлый U9501 PR Увадрев
Фасад Бук Бавария Светлый U9501 PR Увадрев
выбрать
Фасад Бургундский красный Эггер U311st9
+ 10%
Фасад Бургундский красный Эггер U311st9
выбрать
Фасад Валенсия U3144 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Валенсия U3144 PR Увадрев
выбрать
Фасад Ваниль 9569PE
+ 10%
Фасад Ваниль 9569PE
выбрать
Фасад Ваниль Эггер U108 ст9
+ 10%
Фасад Ваниль Эггер U108 ст9
выбрать
Фасад Венге 854BS
Фасад Венге 854BS
выбрать
Фасад Венге винтаж 7648SN
+ 10%
Фасад Венге винтаж 7648SN
выбрать
Фасад Венге мали Эггер H3058 ST22
+ 25%
Фасад Венге мали Эггер H3058 ST22
выбрать
Фасад Венге светлый U3103 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Венге светлый U3103 PR Увадрев
выбрать
Фасад Венге цаво 3354PR
Фасад Венге цаво 3354PR
выбрать
Фасад Венге Цаво U2108 TS/PR Увадрев
Фасад Венге Цаво U2108 TS/PR Увадрев
выбрать
Фасад Вишня оксфорд 088PR
Фасад Вишня оксфорд 088PR
выбрать
Фасад Вишня Оксфорд U9503 PR Увадрев
Фасад Вишня Оксфорд U9503 PR Увадрев
выбрать
Фасад Вудлайн кремовый Эггер H1424 ST22
+ 25%
Фасад Вудлайн кремовый Эггер H1424 ST22
выбрать
Фасад Вяз благородный темный 6597SU
+ 10%
Фасад Вяз благородный темный 6597SU
выбрать
Фасад Вяз Либерти Дымчатый К018 PW
+ 10%
Фасад Вяз Либерти Дымчатый К018 PW
выбрать
Фасад Вяз Либерти светлый К017 PW
+ 10%
Фасад Вяз Либерти светлый К017 PW
выбрать
Фасад Вяз Либерти Серебряный К019 PW
+ 10%
Фасад Вяз Либерти Серебряный К019 PW
выбрать
Фасад Вяз натуральный благородный 5500SU
+ 10%
Фасад Вяз натуральный благородный 5500SU
выбрать
Фасад Гасиенда чёрная (сосна гавана черная) Эггер H3081ст22
+ 25%
Фасад Гасиенда чёрная (сосна гавана черная) Эггер H3081ст22
выбрать
Фасад Гикори натуральный Эггер H3730st1
+ 25%
Фасад Гикори натуральный Эггер H3730st1
выбрать
Фасад Гикори Рокфорд светлый K085 PW
+ 10%
Фасад Гикори Рокфорд светлый K085 PW
выбрать
Фасад Голубой (Капри Синий) 121PE
+ 10%
Фасад Голубой (Капри Синий) 121PE
выбрать
Фасад Голубой горизонт Эггер U522st9
+ 10%
Фасад Голубой горизонт Эггер U522st9
выбрать
Фасад Грей Фокс U1134 PR УваДрев
+ 30%
Фасад Грей Фокс U1134 PR УваДрев
выбрать
Фасад Дезира светлая U3168 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дезира светлая U3168 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дезира темная U3167 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дезира темная U3167 TS УваДрев
выбрать
Фасад Древесина белая Эггер Н1122ст22
+ 25%
Фасад Древесина белая Эггер Н1122ст22
выбрать
Фасад Дрифтвуд Эггер H3090 ST22
+ 25%
Фасад Дрифтвуд Эггер H3090 ST22
выбрать
Фасад Дуб Атланта U2105 TS Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Атланта U2105 TS Увадрев
выбрать
Фасад Дуб аутентик коричневый Эггер H1151 ST10
+ 25%
Фасад Дуб аутентик коричневый Эггер H1151 ST10
выбрать
Фасад Дуб бардолино натуральный Эггер H1145 ST10
+ 10%
Фасад Дуб бардолино натуральный Эггер H1145 ST10
выбрать
Фасад Дуб Бардолино серый Эггер Н1146 ст10
+ 25%
Фасад Дуб Бардолино серый Эггер Н1146 ст10
выбрать
Фасад Дуб Баррик светлый U3175 Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Баррик светлый U3175 Увадрев
выбрать
Фасад Дуб Белфорт U2107 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Белфорт U2107 PR Увадрев
выбрать
Фасад Дуб Бурбон K032 PW
+ 10%
Фасад Дуб Бурбон K032 PW
выбрать
Фасад Дуб Верцаска U2130 PR УваДрев
+ 40%
Фасад Дуб Верцаска U2130 PR УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Винтаж оксид 5194 SN Кроношпан
Фасад Дуб Винтаж оксид 5194 SN Кроношпан
выбрать
Фасад Дуб Галиано U1119 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Галиано U1119 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Галифакс табак Эггер Н1181 ст37
+ 40%
Фасад Дуб Галифакс табак Эггер Н1181 ст37
выбрать
Фасад Дуб Галифакс белый Эггер H1176 st36
+ 40%
Фасад Дуб Галифакс белый Эггер H1176 st36
выбрать
Фасад Дуб Галифакс натуральный Н1180 ст37
+ 40%
Фасад Дуб Галифакс натуральный Н1180 ст37
выбрать
Фасад Дуб гладстоун песочный Эггер Н3309 ST28
+ 40%
Фасад Дуб гладстоун песочный Эггер Н3309 ST28
выбрать
Фасад Дуб гладстоун табак Эггер Н3325 ST28
+ 40%
Фасад Дуб гладстоун табак Эггер Н3325 ST28
выбрать
Фасад Дуб горный светлый 740 PR Кроношпан
Фасад Дуб горный светлый 740 PR Кроношпан
выбрать
Фасад Дуб Давос Трюфель Эггер UH3133st12
+ 25%
Фасад Дуб Давос Трюфель Эггер UH3133st12
выбрать
Фасад Дуб золотой K003 PW
+ 10%
Фасад Дуб золотой K003 PW
выбрать
Фасад Дуб каменный 5527SN
+ 10%
Фасад Дуб каменный 5527SN
выбрать
Фасад Дуб Кельтик светлый U3166 TS Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Кельтик светлый U3166 TS Увадрев
выбрать
Фасад Дуб Кендал Коньяк Эггер H3398st12
+ 10%
Фасад Дуб Кендал Коньяк Эггер H3398st12
выбрать
Фасад Дуб Клабхаус серый К079 PW Кроношпан
+ 10%
Фасад Дуб Клабхаус серый К079 PW Кроношпан
выбрать
Фасад Дуб кофейный K007 PW
+ 10%
Фасад Дуб кофейный K007 PW
выбрать
Фасад Дуб Крафт Белый К001 PW
+ 10%
Фасад Дуб Крафт Белый К001 PW
выбрать
Фасад Дуб Миланский Темный U9623 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Миланский Темный U9623 PR Увадрев
выбрать
Фасад Дуб млечный U1095 PR Увадрев
Фасад Дуб млечный U1095 PR Увадрев
выбрать
Фасад Дуб молочный 8622PR
Фасад Дуб молочный 8622PR
выбрать
Фасад Дуб Небраска натуральный Эггер H3331st10
+ 25%
Фасад Дуб Небраска натуральный Эггер H3331st10
выбрать
Фасад Дуб Приморский Белый К080 PW Кроношпан
+ 10%
Фасад Дуб Приморский Белый К080 PW Кроношпан
выбрать
Фасад Дуб Приморский Сатиновый K081 PW
+ 10%
Фасад Дуб Приморский Сатиновый K081 PW
выбрать
Фасад Дуб Сакраменто U3192 PR УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сакраменто U3192 PR УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Сантана золотистый U3141 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сантана золотистый U3141 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Сантана светлый U3129 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сантана светлый U3129 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Сантана темный U3139 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сантана темный U3139 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб серый K002 PW
+ 10%
Фасад Дуб серый K002 PW
выбрать
Фасад Дуб Славония 5501SN
+ 10%
Фасад Дуб Славония 5501SN
выбрать
Фасад Дуб Сакраменто темный U3194 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Сакраменто темный U3194 PR Увадрев
выбрать
Фасад Дуб солнечный U1105 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб солнечный U1105 PR Увадрев
выбрать
Фасад Дуб Сонома 3025PR
Фасад Дуб Сонома 3025PR
выбрать
Фасад Дуб Сонома U2121 TS Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Сонома U2121 TS Увадрев
выбрать
Фасад Дуб Сонома светлый U2123 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сонома светлый U2123 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Сонома темный U2124 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Дуб Сонома темный U2124 TS УваДрев
выбрать
Фасад Дуб Сорано черно-коричневый Эггер Н1137ст12
+ 10%
Фасад Дуб Сорано черно-коричневый Эггер Н1137ст12
выбрать
Фасад Дуб Термо чёрно-коричневый Эггер H1199st12
+ 25%
Фасад Дуб Термо чёрно-коричневый Эггер H1199st12
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Фасад Дуб Устричный K005 PW
+ 10%
Фасад Дуб Устричный K005 PW
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Фасад Дуб Феррара 8921PR
+ 10%
Фасад Дуб Феррара 8921PR
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Фасад Дуб Феррара светлый Эггер H1334ST9
+ 10%
Фасад Дуб Феррара светлый Эггер H1334ST9
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Фасад Дуб французский U9610 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб французский U9610 PR Увадрев
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Фасад Дуб Шамони U2156 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Дуб Шамони U2156 PR Увадрев
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Фасад Дуб Эндгрейн Необработанный К105 PW
+ 10%
Фасад Дуб Эндгрейн Необработанный К105 PW
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Фасад Дуб Эндгрейн Элегантный К107 PW
+ 10%
Фасад Дуб Эндгрейн Элегантный К107 PW
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Фасад Дуб Янтарный K006 PW
+ 10%
Фасад Дуб Янтарный K006 PW
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Фасад Желтый U2527 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Желтый U2527 PE Увадрев
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Фасад Зебрано нюанс 8656SN
+ 10%
Фасад Зебрано нюанс 8656SN
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Фасад Зебрано песочно-бежевый Эггер H3006 ST22
+ 25%
Фасад Зебрано песочно-бежевый Эггер H3006 ST22
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Фасад Зебрано сахара 8657SN
+ 10%
Фасад Зебрано сахара 8657SN
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Фасад Зеленая мамба 7190BS
+ 10%
Фасад Зеленая мамба 7190BS
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Фасад Зеленый лайм 5519BS
+ 10%
Фасад Зеленый лайм 5519BS
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Фасад Зеленый лайм Эггер U630st9
+ 25%
Фасад Зеленый лайм Эггер U630st9
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Фасад Зеленый оксид 9561 BS Кроношпан
+ 10%
Фасад Зеленый оксид 9561 BS Кроношпан
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Фасад Индиан Эбони светлый U3138 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Индиан Эбони светлый U3138 TS УваДрев
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Фасад Индиан Эбони темный U3133 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Индиан Эбони темный U3133 TS УваДрев
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Фасад Клен 375PR
Фасад Клен 375PR
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Фасад Клен Танзау U9520 PR Увадрев
Фасад Клен Танзау U9520 PR Увадрев
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Фасад Коко-бола 8995BS
+ 10%
Фасад Коко-бола 8995BS
выбрать
Фасад Коко-боло натуральный Эггер H3012 ST22
+ 25%
Фасад Коко-боло натуральный Эггер H3012 ST22
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Фасад Королевский синий 125PE
+ 10%
Фасад Королевский синий 125PE
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Фасад Красный 149 BS Кроношпан
+ 10%
Фасад Красный 149 BS Кроношпан
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Фасад Красный U0210 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Красный U0210 PE Увадрев
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Фасад Красный чили 7113BS
+ 10%
Фасад Красный чили 7113BS
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Фасад Крем бежевый U222ст9
+ 10%
Фасад Крем бежевый U222ст9
выбрать
Фасад Крем Вайс U2236 PE Увадрев
+ 30%
Фасад Крем Вайс U2236 PE Увадрев
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Фасад Крослайн карамель 8362SD-SU
+ 10%
Фасад Крослайн карамель 8362SD-SU
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Фасад Крослайн латте 8361SD-SU
+ 10%
Фасад Крослайн латте 8361SD-SU
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Фасад Лаванда U7501 PE УваДрев
+ 30%
Фасад Лаванда U7501 PE УваДрев
выбрать
Фасад Лайм U3601 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Лайм U3601 PE Увадрев
выбрать
Фасад Латте 7166BS
+ 10%
Фасад Латте 7166BS
выбрать
Фасад Макиято 8533BS
+ 10%
Фасад Макиято 8533BS
выбрать
Фасад Лён серый U3702 PE УваДрев
+ 30%
Фасад Лён серый U3702 PE УваДрев
выбрать
Фасад Лиловый-Лаванда 8536BS
+ 10%
Фасад Лиловый-Лаванда 8536BS
выбрать
Фасад Лимон U3507 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Лимон U3507 PE Увадрев
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Фасад Линум Венге U1104 PR Увадрев
Фасад Линум Венге U1104 PR Увадрев
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Фасад Малиновый K100 SU
+ 10%
Фасад Малиновый K100 SU
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Фасад Мармара голубая 5515BS
+ 10%
Фасад Мармара голубая 5515BS
выбрать
Фасад Махагон U3125 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Махагон U3125 PR Увадрев
выбрать
Фасад Металлик золото F571 ст2
+ 25%
Фасад Металлик золото F571 ст2
выбрать
Фасад Метрополитан Грей U9705 PЕ УваДрев
+ 40%
Фасад Метрополитан Грей U9705 PЕ УваДрев
выбрать
Фасад Мокко U2502 PЕ УваДрев
+ 30%
Фасад Мокко U2502 PЕ УваДрев
выбрать
Фасад Морское Дерево Винтаж K015 PW
+ 10%
Фасад Морское Дерево Винтаж K015 PW
выбрать
Фасад Ноче Гванери U1549 PR Увадрев
Фасад Ноче Гванери U1549 PR Увадрев
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Фасад Ноче Мария Луиза U1434 PR Увадрев
Фасад Ноче Мария Луиза U1434 PR Увадрев
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Фасад Ноче Ногаро светлый U3147 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Ноче Ногаро светлый U3147 PR Увадрев
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Фасад Ноче Экко U1555 PR Увадрев
Фасад Ноче Экко U1555 PR Увадрев
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Фасад Океанский зеленый (океан) 8996PE
+ 10%
Фасад Океанский зеленый (океан) 8996PE
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Фасад Ольха горская 1912PR
Фасад Ольха горская 1912PR
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Фасад Ольха натуральная U1548 PR Увадрев
Фасад Ольха натуральная U1548 PR Увадрев
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Фасад Оранж U3602 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Оранж U3602 PE Увадрев
выбрать
Фасад Оранжевый 132PE
+ 10%
Фасад Оранжевый 132PE
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Фасад Орегон 5529SD-SU
+ 10%
Фасад Орегон 5529SD-SU
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Фасад Орех 729PR
Фасад Орех 729PR
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Фасад Орех аида табак Эггер H3704 ST15
+ 10%
Фасад Орех аида табак Эггер H3704 ST15
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Фасад Орех гварнери 9455PR
Фасад Орех гварнери 9455PR
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Фасад Орех Гемпланкт U9612 PR Увадрев
+ 30%
Фасад Орех Гемпланкт U9612 PR Увадрев
выбрать
Фасад Орех дижон натуральный Эггер H3734 ST9
+ 25%
Фасад Орех дижон натуральный Эггер H3734 ST9
выбрать
Фасад Орех каминный селект K020 PW
+ 10%
Фасад Орех каминный селект K020 PW
выбрать
Фасад Орех Карини Табак Эггер H3711st9
+ 25%
Фасад Орех Карини Табак Эггер H3711st9
выбрать
Фасад Орех мария луиза 9490PR
Фасад Орех мария луиза 9490PR
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Фасад Орех Миланский U9506 PR Увадрев
Фасад Орех Миланский U9506 PR Увадрев
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Фасад Орех Опера 481 BS
+ 10%
Фасад Орех Опера 481 BS
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Фасад Орех пацифик табак Эггер Н3702 ST10
+ 25%
Фасад Орех пацифик табак Эггер Н3702 ST10
выбрать
Фасад Орех светлый K008 PW
+ 10%
Фасад Орех светлый K008 PW
выбрать
Фасад Орех Темный K009 PW
+ 10%
Фасад Орех Темный K009 PW
выбрать
Фасад Орех тьеполо 8953SU
Фасад Орех тьеполо 8953SU
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Фасад Орех экко 9459PR
Фасад Орех экко 9459PR
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Фасад Пельтро K108 SU
+ 10%
Фасад Пельтро K108 SU
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Фасад Перламутр U1306 PЕ УваДрев
+ 40%
Фасад Перламутр U1306 PЕ УваДрев
выбрать
Фасад Пикар U1125 TS Увадрев
+ 30%
Фасад Пикар U1125 TS Увадрев
выбрать
Фасад Пихта Брамберг Эггер Н1487 ст22
+ 25%
Фасад Пихта Брамберг Эггер Н1487 ст22
выбрать
Фасад Платина 859PE-SM
+ 10%
Фасад Платина 859PE-SM
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Фасад Рамух белый U1120 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Рамух белый U1120 TS УваДрев
выбрать
Фасад Роза8534BS
+ 10%
Фасад Роза8534BS
выбрать
Фасад Розовый U5601 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Розовый U5601 PE Увадрев
выбрать
Фасад Светло-серый Эггер U708 ст9
+ 10%
Фасад Светло-серый Эггер U708 ст9
выбрать
Фасад Светло-синий U9202 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Светло-синий U9202 PE Увадрев
выбрать
Фасад Северное дерево светлое 8508SN
+ 10%
Фасад Северное дерево светлое 8508SN
выбрать
Фасад Северное дерево темное 8509SN
+ 10%
Фасад Северное дерево темное 8509SN
выбрать
Фасад Серебро U3301 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Серебро U3301 PE Увадрев
выбрать
Фасад Серый U9201 PE Увадрев
Фасад Серый U9201 PE Увадрев
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Фасад Серый камень 0112PE
Фасад Серый камень 0112PE
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Фасад Скандинавское Дерево светлое К088 PW Кроношпан
+ 10%
Фасад Скандинавское Дерево светлое К088 PW Кроношпан
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Фасад Слива Валлис U2109 PR Увадрев
Фасад Слива Валлис U2109 PR Увадрев
выбрать
Фасад Солнечный свет 134PE
+ 10%
Фасад Солнечный свет 134PE
выбрать
Фасад Сосна Аланд Белая Н3430ст22 Эггер
+ 25%
Фасад Сосна Аланд Белая Н3430ст22 Эггер
выбрать
Фасад Сосна Аланд Полярная Эггер Н3433ст22
+ 25%
Фасад Сосна Аланд Полярная Эггер Н3433ст22
выбрать
Фасад Сосна белая K010 SN
+ 10%
Фасад Сосна белая K010 SN
выбрать
Фасад Сосна Джексон Эггер Н1486ст36
+ 40%
Фасад Сосна Джексон Эггер Н1486ст36
выбрать
Фасад Сосна Касцина Эггер H1401ст22
+ 25%
Фасад Сосна Касцина Эггер H1401ст22
выбрать
Фасад Сосна Кремовая K011 SN
+ 10%
Фасад Сосна Кремовая K011 SN
выбрать
Фасад Сьерра махагон Эггер Н3080 ST15
+ 25%
Фасад Сьерра махагон Эггер Н3080 ST15
выбрать
Фасад Титан U3351 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Титан U3351 PE Увадрев
выбрать
Фасад Трюфель коричневый Эггер U748 ST9
+ 10%
Фасад Трюфель коричневый Эггер U748 ST9
выбрать
Фасад Туя U1118 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Туя U1118 TS УваДрев
выбрать
Фасад Туя светлая U1117 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Туя светлая U1117 TS УваДрев
выбрать
Фасад Туя тёмная U1116 TS УваДрев
+ 30%
Фасад Туя тёмная U1116 TS УваДрев
выбрать
Фасад Фанлайн коричневый темный 8548SN
+ 10%
Фасад Фанлайн коричневый темный 8548SN
выбрать
Фасад Фанлайн светлый 8547SN
+ 10%
Фасад Фанлайн светлый 8547SN
выбрать
Фасад Фиолет U3603 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Фиолет U3603 PE Увадрев
выбрать
Фасад Фисташковый U6501 PE Увадрев
+ 40%
Фасад Фисташковый U6501 PE Увадрев
выбрать
Фасад Флитвуд белый Эггер Н3450ст22
+ 25%
Фасад Флитвуд белый Эггер Н3450ст22
выбрать
Фасад Флитвуд шампань Эггер Н3451ст22
+ 25%
Фасад Флитвуд шампань Эггер Н3451ст22
выбрать
Фасад Черный 190PE
Фасад Черный 190PE
выбрать
Фасад Черный U0080 PE Увадрев
Фасад Черный U0080 PE Увадрев
выбрать
Фасад Чёрный Эггер Н999ст2
+ 10%
Фасад Чёрный Эггер Н999ст2
выбрать
Фасад Шампань 7045SU
+ 10%
Фасад Шампань 7045SU
выбрать
Фасад Ясень Шимо темный U3128 PR Увадрев
Фасад Ясень Шимо темный U3128 PR Увадрев
выбрать
Фасад Яблоня локарно 1972PR
Фасад Яблоня локарно 1972PR
выбрать
Фасад Яблоня Локарно U2007 PR Увадрев
Фасад Яблоня Локарно U2007 PR Увадрев
выбрать
Фасад Ясень Анкор светлый U31104 PR/TS УваДрев
+ 33%
Фасад Ясень Анкор светлый U31104 PR/TS УваДрев
выбрать
Фасад Ясень Анкор темный U31105 PR/TS УваДрев
+ 30%
Фасад Ясень Анкор темный U31105 PR/TS УваДрев
выбрать
Фасад Ясень Наварра Эггер Н1250ст36
+ 40%
Фасад Ясень Наварра Эггер Н1250ст36
выбрать
Фасад Ясень таормина 8503BS
+ 10%
Фасад Ясень таормина 8503BS
выбрать
Фасад Ясень чёрный U31136 PR УваДрев
+ 30%
Фасад Ясень чёрный U31136 PR УваДрев
выбрать
Фасад Ясень шимо светлый 3356PR
Фасад Ясень шимо светлый 3356PR
выбрать
Фасад Ясень Шимо Светлый U3127 PR Увадрев
Фасад Ясень Шимо Светлый U3127 PR Увадрев
выбрать
Фасад Ясень шимо темный 3357PR
Фасад Ясень шимо темный 3357PR
выбрать
Цвета ЛДСП Корпус
Корпус Акация лорка 9944 SU
+ 10%
Корпус Акация лорка 9944 SU
выбрать
Корпус Акация лэйклэнд светлая Эггер H1277 ST9
+ 25%
Корпус Акация лэйклэнд светлая Эггер H1277 ST9
выбрать
Корпус Алебастр белый Эггер U104 ST9
+ 10%
Корпус Алебастр белый Эггер U104 ST9
выбрать
Корпус Алюминий 0881 PE
+ 10%
Корпус Алюминий 0881 PE
выбрать
Корпус Алюминий Эггер F509 ST2
+ 25%
Корпус Алюминий Эггер F509 ST2
выбрать
Корпус Антрацит 0164 РЕ
Корпус Антрацит 0164 РЕ
выбрать
Корпус Баменда серо-бежевый Эггер H1145 ST12
+ 25%
Корпус Баменда серо-бежевый Эггер H1145 ST12
выбрать
Корпус Беж Камео U2264 PE Увадрев
+ 30%
Корпус Беж Камео U2264 PE Увадрев
выбрать
Корпус Бежевый 522 PE
Корпус Бежевый 522 PE
выбрать
Корпус Бежевый песок Эггер U156 ST9
+ 10%
Корпус Бежевый песок Эггер U156 ST9
выбрать
Корпус Белая лиственница U2149 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Белая лиственница U2149 PR Увадрев
выбрать
Корпус Белый U1655 PE/SM Увадрев
Корпус Белый U1655 PE/SM Увадрев
выбрать
Корпус Белый Альпийский (мягкий блеск) Эггер W1100 ST30
+ 40%
Корпус Белый Альпийский (мягкий блеск) Эггер W1100 ST30
выбрать
Корпус Белый Альпийский Эггер W1100 ST9
+ 10%
Корпус Белый Альпийский Эггер W1100 ST9
выбрать
Корпус Белый платиновый Эггер W980 SM-ST2
+ 10%
Корпус Белый платиновый Эггер W980 SM-ST2
выбрать
Корпус Белый премиум Эггер W1000 ST22
+ 10%
Корпус Белый премиум Эггер W1000 ST22
выбрать
Корпус Белый премиум Эггер W1000 ST9
+ 10%
Корпус Белый премиум Эггер W1000 ST9
выбрать
Корпус Белый снег 8685 SN/BS
+ 10%
Корпус Белый снег 8685 SN/BS
выбрать
Корпус Белый Экспо Увадрев U1605 PE
+ 30%
Корпус Белый Экспо Увадрев U1605 PE
выбрать
Корпус Бензин 0244 SU
+ 10%
Корпус Бензин 0244 SU
выбрать
Корпус Береза Майнау Эггер Н1733 ST9
+ 10%
Корпус Береза Майнау Эггер Н1733 ST9
выбрать
Корпус Береза снежная 1715 BS
Корпус Береза снежная 1715 BS
выбрать
Корпус Бетон Чикаго светло-серый Эггер F186 ST9
+ 25%
Корпус Бетон Чикаго светло-серый Эггер F186 ST9
выбрать
Корпус Бетон Чикаго тёмно-серый Эггер F187 ST9
+ 25%
Корпус Бетон Чикаго тёмно-серый Эггер F187 ST9
выбрать
Корпус Бирюза U1603 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Бирюза U1603 PE Увадрев
выбрать
Корпус Блеквуд сатиновый К022 SN
+ 10%
Корпус Блеквуд сатиновый К022 SN
выбрать
Корпус Боб Пайн U1127 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Боб Пайн U1127 TS УваДрев
выбрать
Корпус Бодега U3178 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Бодега U3178 TS УваДрев
выбрать
Корпус Бодега белый U3180 TS Увадрев
+ 30%
Корпус Бодега белый U3180 TS Увадрев
выбрать
Корпус Бодега темный U3179 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Бодега темный U3179 TS УваДрев
выбрать
Корпус Борнео Трюфель Эггер H3047 ST10
+ 25%
Корпус Борнео Трюфель Эггер H3047 ST10
выбрать
Корпус Бук Артизан перламутровый K012 SU
+ 10%
Корпус Бук Артизан перламутровый K012 SU
выбрать
Корпус Бук Артизан трюфельный K014 SU
+ 10%
Корпус Бук Артизан трюфельный K014 SU
выбрать
Корпус Бук бавария 381 PR
Корпус Бук бавария 381 PR
выбрать
Корпус Бук Бавария Светлый U9501 PR Увадрев
Корпус Бук Бавария Светлый U9501 PR Увадрев
выбрать
Корпус Бургундский красный Эггер U311 ST9
+ 10%
Корпус Бургундский красный Эггер U311 ST9
выбрать
Корпус Валенсия Увадрев U3144 PR
+ 30%
Корпус Валенсия Увадрев U3144 PR
выбрать
Корпус Ваниль 9569 PE
+ 10%
Корпус Ваниль 9569 PE
выбрать
Корпус Ваниль Эггер U108 ST9
+ 10%
Корпус Ваниль Эггер U108 ST9
выбрать
Корпус Венге 854 BS
Корпус Венге 854 BS
выбрать
Корпус Венге винтаж 7648 SN
+ 10%
Корпус Венге винтаж 7648 SN
выбрать
Корпус Венге мали Эггер H3058 ST22
+ 25%
Корпус Венге мали Эггер H3058 ST22
выбрать
Корпус Венге светлый U3103 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Венге светлый U3103 PR Увадрев
выбрать
Корпус Венге цаво 3354 PR
Корпус Венге цаво 3354 PR
выбрать
Корпус Венге Цаво U2108 TS/PR Увадрев
Корпус Венге Цаво U2108 TS/PR Увадрев
выбрать
Корпус Вишня оксфорд 088 PR
Корпус Вишня оксфорд 088 PR
выбрать
Корпус Вишня Оксфорд U9503 PR Увадрев
Корпус Вишня Оксфорд U9503 PR Увадрев
выбрать
Корпус Вудлайн кремовый Эггер H1424 ST22
+ 25%
Корпус Вудлайн кремовый Эггер H1424 ST22
выбрать
Корпус Вяз благородный темный 6597 SU
+ 10%
Корпус Вяз благородный темный 6597 SU
выбрать
Корпус Вяз Либерти Дымчатый К018 PW
+ 10%
Корпус Вяз Либерти Дымчатый К018 PW
выбрать
Корпус Вяз Либерти светлый К017 PW
+ 10%
Корпус Вяз Либерти светлый К017 PW
выбрать
Корпус Вяз Либерти Серебряный К019 PW
+ 10%
Корпус Вяз Либерти Серебряный К019 PW
выбрать
Корпус Вяз натуральный благородный 5500 SU
+ 10%
Корпус Вяз натуральный благородный 5500 SU
выбрать
Корпус Гасиенда черный Эггер H3081 ST22
+ 25%
Корпус Гасиенда черный Эггер H3081 ST22
выбрать
Корпус Гикори натуральный Эггер H3730 ST10
+ 25%
Корпус Гикори натуральный Эггер H3730 ST10
выбрать
Корпус Гикори Рокфорд светлый K085 PW
+ 10%
Корпус Гикори Рокфорд светлый K085 PW
выбрать
Корпус Голубой (Капри Синий) 0121 PE
+ 10%
Корпус Голубой (Капри Синий) 0121 PE
выбрать
Корпус Голубой горизонт Эггер U522 ST9
+ 10%
Корпус Голубой горизонт Эггер U522 ST9
выбрать
Корпус Грей Фокс U1134 PR УваДрев
+ 30%
Корпус Грей Фокс U1134 PR УваДрев
выбрать
Корпус Дезира светлая U3168 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дезира светлая U3168 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дезира темная U3167 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дезира темная U3167 TS УваДрев
выбрать
Корпус Древесина белая Эггер Н1122 ST22
+ 25%
Корпус Древесина белая Эггер Н1122 ST22
выбрать
Корпус Дрифтвуд Эггер H3090 ST22
+ 25%
Корпус Дрифтвуд Эггер H3090 ST22
выбрать
Корпус Дуб Атланта U2105 TS Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Атланта U2105 TS Увадрев
выбрать
Корпус Дуб аутентик коричневый Эггер H1151 ST10
+ 25%
Корпус Дуб аутентик коричневый Эггер H1151 ST10
выбрать
Корпус Дуб бардолино натуральный Эггер H1145 ST10
+ 10%
Корпус Дуб бардолино натуральный Эггер H1145 ST10
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Корпус Дуб Бардолино серый Н1146 ST10
+ 25%
Корпус Дуб Бардолино серый Н1146 ST10
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Корпус Дуб Баррик светлый U3175 PR УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Баррик светлый U3175 PR УваДрев
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Корпус Дуб Белфорт U2107 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Белфорт U2107 PR Увадрев
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Корпус Дуб Бурбон K032 PW
+ 10%
Корпус Дуб Бурбон K032 PW
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Корпус Дуб Верцаска U2130 PR УваДрев
+ 40%
Корпус Дуб Верцаска U2130 PR УваДрев
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Корпус Дуб Винтаж оксид 5194 SN Кроношпан
Корпус Дуб Винтаж оксид 5194 SN Кроношпан
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Корпус Дуб Галиано U1119 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Галиано U1119 TS УваДрев
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Корпус Дуб Галифакс белый Эггер H1176 ST36
+ 40%
Корпус Дуб Галифакс белый Эггер H1176 ST36
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Корпус Дуб Галифакс натуральный Эггер Н1180 ST37
+ 40%
Корпус Дуб Галифакс натуральный Эггер Н1180 ST37
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Корпус Дуб Галифакс табак Эггер Н1181 ST37
+ 40%
Корпус Дуб Галифакс табак Эггер Н1181 ST37
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Корпус Дуб гладстоун песочный Эггер Н3309
+ 40%
Корпус Дуб гладстоун песочный Эггер Н3309
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Корпус Дуб гладстоун табак Эггер Н3325
+ 40%
Корпус Дуб гладстоун табак Эггер Н3325
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Корпус Дуб горный светлый Кроношпан 740 PR
Корпус Дуб горный светлый Кроношпан 740 PR
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Корпус Дуб Давос Трюфель Эггер UH3133 ST12
+ 25%
Корпус Дуб Давос Трюфель Эггер UH3133 ST12
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Корпус Дуб золотой k003
+ 10%
Корпус Дуб золотой k003
выбрать
Корпус Дуб каменный 5527 SN
+ 10%
Корпус Дуб каменный 5527 SN
выбрать
Корпус Дуб Кельтик светлый U3166 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Кельтик светлый U3166 TS УваДрев
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Корпус Дуб Кендал Коньяк Эггер H3398 ST12
+ 10%
Корпус Дуб Кендал Коньяк Эггер H3398 ST12
выбрать
Корпус Дуб Клабхаус серый К079 PW Кроношпан
+ 10%
Корпус Дуб Клабхаус серый К079 PW Кроношпан
выбрать
Корпус Дуб кофейный K007 PW
+ 10%
Корпус Дуб кофейный K007 PW
выбрать
Корпус Дуб Крафт Белый К001 PW
+ 10%
Корпус Дуб Крафт Белый К001 PW
выбрать
Корпус Дуб кремона шампань Эггер H1348
+ 25%
Корпус Дуб кремона шампань Эггер H1348
выбрать
Корпус Дуб Миланский Темный U9623 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Миланский Темный U9623 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб млечный U1095 PR Увадрев
Корпус Дуб млечный U1095 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб молочный 8622 PR
Корпус Дуб молочный 8622 PR
выбрать
Корпус Дуб Небраска натуральный Эггер H3331 ST10
+ 25%
Корпус Дуб Небраска натуральный Эггер H3331 ST10
выбрать
Корпус Дуб Приморский Белый К080 PW Кроношпан
+ 10%
Корпус Дуб Приморский Белый К080 PW Кроношпан
выбрать
Корпус Дуб Приморский Сатиновый K081 PW
+ 10%
Корпус Дуб Приморский Сатиновый K081 PW
выбрать
Корпус Дуб Сакраменто U3192 PR УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сакраменто U3192 PR УваДрев
выбрать
Корпус Дуб Сантана золотистый U3141 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сантана золотистый U3141 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дуб Сантана светлый U3129 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сантана светлый U3129 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дуб Сантана темный U3139 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сантана темный U3139 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дуб серый K002 PW
+ 10%
Корпус Дуб серый K002 PW
выбрать
Корпус Дуб Славония 5501 SN
+ 10%
Корпус Дуб Славония 5501 SN
выбрать
Корпус Дуб Сакраменто темный U3194 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Сакраменто темный U3194 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб солнечный U1105 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб солнечный U1105 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб Сонома 3025PR
Корпус Дуб Сонома 3025PR
выбрать
Корпус Дуб Сонома U2121 TS Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Сонома U2121 TS Увадрев
выбрать
Корпус Дуб Сонома светлый U2123 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сонома светлый U2123 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дуб Сонома темный U2124 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Дуб Сонома темный U2124 TS УваДрев
выбрать
Корпус Дуб Сорано черно-коричневый Эггер Н1137 ST12
+ 10%
Корпус Дуб Сорано черно-коричневый Эггер Н1137 ST12
выбрать
Корпус Дуб Термо чёрно-коричневый Эггер H1199 ST12
+ 25%
Корпус Дуб Термо чёрно-коричневый Эггер H1199 ST12
выбрать
Корпус Дуб Устричный K005 PW
+ 10%
Корпус Дуб Устричный K005 PW
выбрать
Корпус Дуб Феррара 8921 PR
+ 10%
Корпус Дуб Феррара 8921 PR
выбрать
Корпус Дуб феррара светлый Эггер H1334 ST9
+ 10%
Корпус Дуб феррара светлый Эггер H1334 ST9
выбрать
Корпус Дуб французский U9610 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб французский U9610 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб Шамони U2156 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Дуб Шамони U2156 PR Увадрев
выбрать
Корпус Дуб Эндгрейн Необработанный К105 PW
+ 10%
Корпус Дуб Эндгрейн Необработанный К105 PW
выбрать
Корпус Дуб Эндгрейн Элегантный К107 PW
+ 10%
Корпус Дуб Эндгрейн Элегантный К107 PW
выбрать
Корпус Дуб Янтарный K006 PW
+ 10%
Корпус Дуб Янтарный K006 PW
выбрать
Корпус Желтый U2527 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Желтый U2527 PE Увадрев
выбрать
Корпус Зебрано ньюанс 8656 SN
+ 10%
Корпус Зебрано ньюанс 8656 SN
выбрать
Корпус Зебрано песочно-бежевый Эггер H3006 ST22
+ 25%
Корпус Зебрано песочно-бежевый Эггер H3006 ST22
выбрать
Корпус Зебрано сахара 8657 SN
+ 10%
Корпус Зебрано сахара 8657 SN
выбрать
Корпус Зеленая мамба 7190 BS
+ 10%
Корпус Зеленая мамба 7190 BS
выбрать
Корпус Зеленый лайм 5519 BS
+ 10%
Корпус Зеленый лайм 5519 BS
выбрать
Корпус Зеленый лайм Эггер U630 ST9
+ 25%
Корпус Зеленый лайм Эггер U630 ST9
выбрать
Корпус Зеленый оксид 9561 BS Кроношпан
+ 10%
Корпус Зеленый оксид 9561 BS Кроношпан
выбрать
Корпус Индиан Эбони светлый U3138 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Индиан Эбони светлый U3138 TS УваДрев
выбрать
Корпус Индиан Эбони темный U3133 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Индиан Эбони темный U3133 TS УваДрев
выбрать
Корпус Клен 375 PR
Корпус Клен 375 PR
выбрать
Корпус Клен Танзау U9520 PR Увадрев
Корпус Клен Танзау U9520 PR Увадрев
выбрать
Корпус Коко бола 8995 BS
+ 10%
Корпус Коко бола 8995 BS
выбрать
Корпус Коко-боло натуральный Эггер H3012 ST22
+ 25%
Корпус Коко-боло натуральный Эггер H3012 ST22
выбрать
Корпус Королевский синий 125 PE
+ 10%
Корпус Королевский синий 125 PE
выбрать
Корпус Красный 149 BS Кроношпан
+ 10%
Корпус Красный 149 BS Кроношпан
выбрать
Корпус Красный U0210 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Красный U0210 PE Увадрев
выбрать
Корпус Красный чили 7113 BS
+ 10%
Корпус Красный чили 7113 BS
выбрать
Корпус Крем Бежевый Эггер U222ст9
+ 10%
Корпус Крем Бежевый Эггер U222ст9
выбрать
Корпус Крем Вайс U2236 PE Увадрев
+ 30%
Корпус Крем Вайс U2236 PE Увадрев
выбрать
Корпус Крослайн карамель 8362 SD-SU
+ 10%
Корпус Крослайн карамель 8362 SD-SU
выбрать
Корпус Крослайн латте 8361 SD-SU
+ 10%
Корпус Крослайн латте 8361 SD-SU
выбрать
Корпус Лаванда U7501 PE УваДрев
+ 30%
Корпус Лаванда U7501 PE УваДрев
выбрать
Корпус Лайм U3601 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Лайм U3601 PE Увадрев
выбрать
Корпус Латте 7166 BS
+ 10%
Корпус Латте 7166 BS
выбрать
Корпус Макиято 8533 BS
+ 10%
Корпус Макиято 8533 BS
выбрать
Корпус Лён серый U3702 PE УваДрев
+ 30%
Корпус Лён серый U3702 PE УваДрев
выбрать
Корпус Лиловый-Лаванда 8536 BS
+ 10%
Корпус Лиловый-Лаванда 8536 BS
выбрать
Корпус Линум Венге U1104 PR Увадрев
Корпус Линум Венге U1104 PR Увадрев
выбрать
Корпус Малиновый K100 SU
+ 10%
Корпус Малиновый K100 SU
выбрать
Корпус Мармара голубая 5515 BS
+ 10%
Корпус Мармара голубая 5515 BS
выбрать
Корпус Махагон U3125 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Махагон U3125 PR Увадрев
выбрать
Корпус Металлик золото F571 ST2
+ 25%
Корпус Металлик золото F571 ST2
выбрать
Корпус Метрополитан Грей U9705 PЕ УваДрев
+ 40%
Корпус Метрополитан Грей U9705 PЕ УваДрев
выбрать
Корпус Мокко U2502 PЕ УваДрев
+ 30%
Корпус Мокко U2502 PЕ УваДрев
выбрать
Корпус Морское Дерево Винтаж K015 PW
+ 10%
Корпус Морское Дерево Винтаж K015 PW
выбрать
Корпус Ноче Гванери U1549 PR Увадрев
Корпус Ноче Гванери U1549 PR Увадрев
выбрать
Корпус Ноче Мария Луиза U1434 PR Увадрев
Корпус Ноче Мария Луиза U1434 PR Увадрев
выбрать
Корпус Ноче Ногаро светлый U3147 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Ноче Ногаро светлый U3147 PR Увадрев
выбрать
Корпус Ноче Экко U1555 PR Увадрев
Корпус Ноче Экко U1555 PR Увадрев
выбрать
Корпус Океанский зеленый (Океан) 8996 PE
+ 10%
Корпус Океанский зеленый (Океан) 8996 PE
выбрать
Корпус Ольха горская 1912 PR
Корпус Ольха горская 1912 PR
выбрать
Корпус Ольха натуральная U1548 PR Увадрев
Корпус Ольха натуральная U1548 PR Увадрев
выбрать
Корпус Оранжевый 132 PE
+ 10%
Корпус Оранжевый 132 PE
выбрать
Корпус Орегон 5529 SD-SU
+ 10%
Корпус Орегон 5529 SD-SU
выбрать
Корпус Орех 729 PR
Корпус Орех 729 PR
выбрать
Корпус Орех аида табак Эггер H3704 ST15
+ 10%
Корпус Орех аида табак Эггер H3704 ST15
выбрать
Корпус Орех гварнери 9455 PR
Корпус Орех гварнери 9455 PR
выбрать
Корпус Орех Гемпланкт U9612 PR Увадрев
+ 30%
Корпус Орех Гемпланкт U9612 PR Увадрев
выбрать
Корпус Орех дижон натуральный Эггер H3734 ST9
+ 25%
Корпус Орех дижон натуральный Эггер H3734 ST9
выбрать
Корпус Орех каминный селект K020 PW
+ 10%
Корпус Орех каминный селект K020 PW
выбрать
Корпус Орех Карини Табак Эггер H3711 ST9
+ 25%
Корпус Орех Карини Табак Эггер H3711 ST9
выбрать
Корпус Орех мария луиза 9490 PR
Корпус Орех мария луиза 9490 PR
выбрать
Корпус Орех Миланский U9506 PR Увадрев
Корпус Орех Миланский U9506 PR Увадрев
выбрать
Корпус Орех Опера 481 BS
+ 10%
Корпус Орех Опера 481 BS
выбрать
Корпус Орех пацифик табак Эггер Н3702 ST10
+ 25%
Корпус Орех пацифик табак Эггер Н3702 ST10
выбрать
Корпус Орех Светлый Кроношпан K008 PW
+ 10%
Корпус Орех Светлый Кроношпан K008 PW
выбрать
Корпус Орех Темный K009 PW
+ 10%
Корпус Орех Темный K009 PW
выбрать
Корпус Орех тьеполо 8953 SU
Корпус Орех тьеполо 8953 SU
выбрать
Корпус Орех экко 9459 PR
Корпус Орех экко 9459 PR
выбрать
Корпус Пельтро K108 SU
+ 10%
Корпус Пельтро K108 SU
выбрать
Корпус Перламутр U1306 PЕ УваДрев
+ 40%
Корпус Перламутр U1306 PЕ УваДрев
выбрать
Корпус Пикар U1125 TS Увадрев
+ 30%
Корпус Пикар U1125 TS Увадрев
выбрать
Корпус Пихта Брамберг Н1487 ST22 Эггер
+ 25%
Корпус Пихта Брамберг Н1487 ST22 Эггер
выбрать
Корпус Платина 859 PE-SM
+ 10%
Корпус Платина 859 PE-SM
выбрать
Корпус Рамух белый U1120 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Рамух белый U1120 TS УваДрев
выбрать
Корпус Роза 8534 BS
+ 10%
Корпус Роза 8534 BS
выбрать
Корпус Розовый U5601 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Розовый U5601 PE Увадрев
выбрать
Корпус Светло-серый Эггер U708 ST9
+ 10%
Корпус Светло-серый Эггер U708 ST9
выбрать
Корпус Светло-синий U9202 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Светло-синий U9202 PE Увадрев
выбрать
Корпус Северное дерево светлое 8508 SN
+ 10%
Корпус Северное дерево светлое 8508 SN
выбрать
Корпус Северное дерево темное 8509 SN
+ 10%
Корпус Северное дерево темное 8509 SN
выбрать
Корпус Серебро U3301 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Серебро U3301 PE Увадрев
выбрать
Корпус Серый U9201 PE Увадрев
Корпус Серый U9201 PE Увадрев
выбрать
Корпус Серый камень 112 PE
Корпус Серый камень 112 PE
выбрать
Корпус Скандинавское Дерево светлое К088 PW Кроношпан
+ 10%
Корпус Скандинавское Дерево светлое К088 PW Кроношпан
выбрать
Корпус Слива Валлис U2109 PR Увадрев
Корпус Слива Валлис U2109 PR Увадрев
выбрать
Корпус Солнечный свет 134 PE
+ 10%
Корпус Солнечный свет 134 PE
выбрать
Корпус Сосна Аланд Белая Эггер Н3430 ST22
+ 25%
Корпус Сосна Аланд Белая Эггер Н3430 ST22
выбрать
Корпус Сосна Аланд Полярная Эггер Н3433 ST22
+ 25%
Корпус Сосна Аланд Полярная Эггер Н3433 ST22
выбрать
Корпус Сосна белая K010 SN
+ 10%
Корпус Сосна белая K010 SN
выбрать
Корпус Сосна Джексон Эггер Н1486 ST36
+ 40%
Корпус Сосна Джексон Эггер Н1486 ST36
выбрать
Корпус Сосна Касцина Эггер H1401 ST22
+ 25%
Корпус Сосна Касцина Эггер H1401 ST22
выбрать
Корпус Сосна Кремовая K011 SN
+ 10%
Корпус Сосна Кремовая K011 SN
выбрать
Корпус Сьерра махагон Эггер Н3080 ST15
+ 25%
Корпус Сьерра махагон Эггер Н3080 ST15
выбрать
Корпус Титан U3351 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Титан U3351 PE Увадрев
выбрать
Корпус Трюфель коричневый Эггер U748 ST9
+ 10%
Корпус Трюфель коричневый Эггер U748 ST9
выбрать
Корпус Туя U1118 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Туя U1118 TS УваДрев
выбрать
Корпус Туя светлая U1117 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Туя светлая U1117 TS УваДрев
выбрать
Корпус Туя тёмная U1116 TS УваДрев
+ 30%
Корпус Туя тёмная U1116 TS УваДрев
выбрать
Корпус Фанлайн коричневый темный 8548 SN
+ 10%
Корпус Фанлайн коричневый темный 8548 SN
выбрать
Корпус Фанлайн светлый 8547 SN
+ 10%
Корпус Фанлайн светлый 8547 SN
выбрать
Корпус Фиолет U3603 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Фиолет U3603 PE Увадрев
выбрать
Корпус Фисташковый U6501 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Фисташковый U6501 PE Увадрев
выбрать
Корпус Флитвуд белый Эггер Н3450 ST22
+ 25%
Корпус Флитвуд белый Эггер Н3450 ST22
выбрать
Корпус Флитвуд шампань Эггер Н3451 ST22
+ 25%
Корпус Флитвуд шампань Эггер Н3451 ST22
выбрать
Корпус Черный 190 PE
Корпус Черный 190 PE
выбрать
Корпус Черный U0080 PE Увадрев
Корпус Черный U0080 PE Увадрев
выбрать
Корпус Черный Ясень U31136 PR УваДрев
+ 30%
Корпус Черный Ясень U31136 PR УваДрев
выбрать
Корпус Чёрный Эггер Н999 ST2
+ 10%
Корпус Чёрный Эггер Н999 ST2
выбрать
Корпус Шампань 7045 SU
+ 10%
Корпус Шампань 7045 SU
выбрать
Корпус Ясень Шимо темный U3128 PR Увадрев
Корпус Ясень Шимо темный U3128 PR Увадрев
выбрать
Корпус Яблоня локарно 1972 PR
Корпус Яблоня локарно 1972 PR
выбрать
Корпус Яблоня Локарно U2007 PR Увадрев
Корпус Яблоня Локарно U2007 PR Увадрев
выбрать
Корпус Ясень Анкор светлый U31104 PR/TS УваДрев
+ 30%
Корпус Ясень Анкор светлый U31104 PR/TS УваДрев
выбрать
Корпус Ясень Анкор темный U31105 PR/TS УваДрев
+ 30%
Корпус Ясень Анкор темный U31105 PR/TS УваДрев
выбрать
Корпус Ясень Наварра Эггер Н1250 ST36
+ 40%
Корпус Ясень Наварра Эггер Н1250 ST36
выбрать
Корпус Ясень таормина 8503 BS
+ 10%
Корпус Ясень таормина 8503 BS
выбрать
Корпус Ясень шимо светлый 3356 PR
Корпус Ясень шимо светлый 3356 PR
выбрать
Корпус Ясень Шимо Светлый U3127 PR Увадрев
Корпус Ясень Шимо Светлый U3127 PR Увадрев
выбрать
Корпус Ясень шимо темный 3357 PR
Корпус Ясень шимо темный 3357 PR
выбрать
Корпус Оранж U3602 PE Увадрев
+ 40%
Корпус Оранж U3602 PE Увадрев
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Фото реализованных проектов

Альянс 3-х дверный – вместительная модель со скромной ценой. Спокойный дизайн отлично подойдёт в современную минималистичную обстановку. Купить шкаф-купе в интернете – выгодно и удобно. Вы не переплачиваете, но получаете мебель высокого качества напрямую с фабрики. Также мы предлагаем большой выбор дополнительных услуг и модификаций. Хотите узнать больше? Звоните 8 (495) 646-07-03!


Заказать предварительный расчет стоимости нестрандартного изделия "Шкаф-купе Альянс 3-х дверный"
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